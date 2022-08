Le canton reprendra certains tronçons communaux

ROUTES. L’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur la mobilité, prévue début 2023, implique la reprise de certaines routes communales par le canton. Dans une question, les députés Bertrand Gaillard (centre, La Roche) et David Fattebert (centre, Le Châtelard) s’étonnent qu’aucun calendrier n’ait encore été communiqué. «Il est prévu que le Service des ponts et chaussées prenne contact avec les communes concernées dès l’entrée en vigueur de la loi et de son règlement, soit en 2023», répond le Conseil d’Etat. Le règlement d’exécution est actuellement en consultation. Des montants sont prévus au plan financier pour faire un relevé de l’état des routes concernées en 2024 et pour leur entretien dès 2025.