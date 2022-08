Le cerveau à l’œuvre

En réaction à un courrier paru mardi dans ces colonnes.

Jacky Brandt, dans cette rubrique Tribunes libres, rappelle souvent les valeurs humaines de respect, d’ouverture et le calme de l’âme. Fort bien. Mais l’homme, c’est surtout une grande et une petite tête, parfois grosse aussi. Certains croient les dieux à la manœuvre, comme des marionnettistes, maîtres de la solidité et de la longévité des fils. D’autres croient que nos corps, souvent à la recherche de sens et de buts, sont guidés par une âme immortelle, donc immuable.

Plusieurs pensent simplement que seuls nos cerveaux sont à la manœuvre. Ce n’est pas faux. Que voit-on? Un organe qui reçoit les informations des sens, intègre cela dans la mémoire, puis conduit nos gestes et pensées au gré des circonstances et intérêts.

Vous l’avez…