Le FC Bulle lance sa saison par un nul

Le public ne s'est pas trompé en prenant le chemin de Bouleyres ce samedi en fin d'après-midi. Pour ses grands débuts en troisième division suisse, le FC Bulle n'a pas déçu. Mieux: la formation de Lucien Dénervaud, menée 0-1 à la 37e, a marqué par deux fois grâce à Robin Golliard (43e et 75e). Las pour les Gruériens, un tir anodin du Tessinois Ambassa a surpris Killian Ropraz à la 79e (2-2). Le score n'a plus évolué et le FC Bulle engrange donc un "bon point" pour ses grands débuts en Promotion League.

Après les expérimentés tessinois, le FC Bulle ira défier les jeunes espoirs lucernois samedi prochain 13 août. Cette partie promet d'être disputée face à une équipe de Lucerne M21 qui voudra se rattraper de sa défaite inaugurale 4-1 contre Breitenrain.

