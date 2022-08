Le FC Bulle sorti de la Coupe par de très sérieux Thounois

Défait par Thoune 0-4 ce vendredi soir, Bulle est éliminé au stade des 32es de finale de la Coupe de Suisse. Les Gruériens vont pouvoir se concentrer sur leur maintien en Promotion League. Une mission qui continue mercredi avec la réception de Rapperswil-Jona.

VALENTIN THIÉRY

FOOTBALL. Première défaite de la saison pour le FC Bulle et élimination au premier tour de la Coupe de Suisse. Les Gruériens ont été dominés dans la possession et dans le jeu par le FC Thoune, pensionnaire de Challenge League et vainqueur 0-4 (0-1) à Bouleyres vendredi soir. Un revers et des regrets pour des locaux, qui n’ont pas montré toute l’étendue de leurs moyens pendant nonante minutes.

Deux chiffres pour illustrer la première période: un corner pour Bulle, sept pour les visiteurs. Un score sans appel…