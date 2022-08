Le Festival de la cabane samedi

Entre 500 et 700 visiteurs sont attendus samedi à Villargiroud pour assister à la 7e édition du Festival de la cabane. Située aux alentours de la cabane forestière, cette manifestation commencera dès 15 h. Un marché artisanal composé d’une douzaine de stands est prévu. «Il n’existe que depuis deux ans, mais il attire de plus en plus de monde», explique le fondateur et président d’organisation Christophe Berset.

La musique résonnera dès 18 h avec la présence sur scène du Fribourgeois Guy Sansonnens, qui interprétera de la chanson française. A 19 h 30, des reprises de blues et de rock seront jouées par le groupe Triple Cream & CO. Les têtes d’affiche de la soirée sont les musiciens de Crimson Pride avec leur mélange de rock costaud et d’heavy metal (21 h). Du post-rock et progressif est…