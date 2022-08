Le fruit groovy des seventies

Les couleurs sont chargées de sens, porteuses d’émotion et donc de souvenirs. Cet été, La Gruyère donne carte blanche – expression mal choisie… – aux photographes et aux journalistes pour les faire parler. Aujourd’hui, l’orange de toutes les fantaisies et de tous les dangers.

XAVIER SCHALLER

C’est la couleur des chantiers, de mon premier canapé, des supporters néerlandais – ne dites jamais hollandais devant un habitant d’une autre province des Pays-Bas. L’orange évidemment, couleur sacrée de l’hindouisme, du groovy des années 1970, des clignotants et des carottes. Encore que… Longtemps, ces légumes ont été violets, jaunes ou blancs, l’existence de variétés orange n’étant documentée qu’à partir du XVe siècle.

On écrit variétés orange, sans s, puisque… Bien, pour ceux qui n’ont que des…