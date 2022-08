COURSE À PIED. Traditionnelle course itinérante organisée chaque mercredi soir de l’été, le Groupe E Tour s’est ouvert cette semaine à Chiètres. Sur 10,25 kilomètres sans difficulté, la victoire est revenue à la Gruérienne Steffi Trachsel (Crésuz, 41’44) et au Singinois Marc Rotzetter (Dirlaret, 35’26). Cette 10e édition sera essentiellement broyarde avec des étapes à Murist (24 août), Vuadens (31 août), Joressens (7 septembre) et Payerne (14 septembre).