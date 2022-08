Le milieu, ce laboratoire où Bulle a su trouver la clé

Malgré un entrejeu décimé par les blessures, le FC Bulle emmené par Lucien Dénervaud ont étrillé Zurich M21 0-5 samedi. Un premier succès en Promotion League qui demande confirmation ce samedi face à Brühl.

QUENTIN DOUSSE, À ZURICH

FOOTBALL. Le revers frustrant concédé trois jours plus tôt aurait pu laisser des traces morales en plus de celles physiques hélas réelles. Il n’en a rien été samedi face à la relève du FC Zurich. Espoirs douchés après cinq minutes de jeu, puis complètement envolés à la 35e. Solidaire et «létal» comme jamais cette saison, le FC Bulle rejoignait les vestiaires avec quatre buts d’avance. Et même cinq au terme d’une seconde période sans histoire, s’offrant ainsi sa première v ictoire en Promotion League.

«Nous avons retrouvé une saine agressivité et, au niveau du jeu…