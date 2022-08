Les 93 km du Grand Raid pour Ilona Chavaillaz

VTT. Samedi en Valais, Ilona Chavaillaz a gagné le 32e Grand Raid sur la distance de 93 kilomètres. Au départ de Nendaz, la vététiste de Sommentier a rejoint Grimentz en 6 h 23 et avec 20 minutes d’avance sur sa dauphine. La Glânoise avait remporté l’épreuve reine de 125 kilomètres en 2019. Une distance sur laquelle le Veveysan Alexandre Bugnard a terminé 30e samedi, son meilleur résultat. L’athlète de Remaufens boucle donc avec succès son triptyque Tour des Stations, Sierre-Zinal et Grand Raid. Sur les 37 kilomètres, trois Châtelois sont montés sur la boîte. Malik Uldry a fini deuxième et premier junior, Quentin Dunand troisième et Céline Coudray deuxième.