Les Alpes Suisses: entre traditions et superstitions

RTS 2, MARDI, À 20 H 55

L’été 2021 a été sensiblement long à venir. Pendant des semaines, la première chose que les crémiers appenzellois regardaient était le temps tôt le matin. Enfin, le 17 juin, l’ascension alpine pourrait avoir lieu. Le jour tant attendu où les vaches sont conduites à l’alpage est au centre de ce programme. Et avec elle la famille Räss. Elle est la troisième génération à diriger la Furgglenalp. Pour le premier épisode, les auteurs Michèle Künzler et Selina Beeri font la connaissance de bergers et d’agriculteurs, d’un forgeron, d’un peintre et de toutes leurs coutumes en Suisse orientale. ■