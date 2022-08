Les rencontres littéraires Textures reviennent

FRIBOURG. Les dates de la deuxième édition de Textures, les rencontres littéraires de Fribourg, sont connues: elles auront lieu du 1er au 5 mars 2023, annonce un communiqué de presse. Après une première édition déplacée en octobre 2021, la manifestation revient ainsi «aux dates historiques du Salon du livre romand». Elle se déroulera notamment à l’Arsen’alt, à la bibliothèque de la ville, au Nouveau Monde et à Fri-Son. Pour «renforcer encore son identité festivalière», Textures va miser «entièrement sur sa programmation en attendant de retrouver les locaux de la BCU (en chantier) et son marché des éditeurs lors de prochaines éditions». Une cinquantaine d’événements seront au programme, autour de thèmes comme l’écriture de cinéma, l’écriture de la migration et le rap.