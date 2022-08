Les routes de l’impossible

FRANCE 5, VENDREDI, À 21 H

Soudan du Sud, les naufragés du Nil blanc

Avec onze ans d’existence, le Soudan du Sud est le plus jeune Etat de la planète. Qui dit jeune nation, dit tout à construire, tout à créer. Pour cela, la population ne manque pas de courage. C’est un décor digne des plus grands films catastrophes et pourtant les inondations qui frappent le Soudan du Sud depuis quatre ans sont bien réelles. Le niveau du Nil blanc n’a jamais été aussi haut, des villes entières sont englouties, les populations locales tentent de préserver les quelques îlots de terre qui leur servent d’abris. Les bateaux ont remplacé les camions sur les routes inondées, mais le voyage n’en est pas plus facile. Naviguer sur des terres immergées, c’est affronter de multiples dangers. ■