Les six Sudistes lancés dans une saison de tous les dangers

Conséquence de la réforme du football suisse, la promotion ne sera plus automatique et la relégation pourrait concerner jusqu’à cinq équipes en 2e ligue fribourgeoise. Le point sur les six formations régionales après la première journée de championnat disputée ce week-end.

MARIUS KAMM

Gumefens/Sorens (3e en 2021-2022)

Gumefens/Sorens sort d’une saison très complète. Le travail de l’entraîneur Daniel Piller prend forme après plusieurs années d’adaptation. Avec un effectif rodé, les Gruériens retrouveront-ils la 5e division suisse après leur descente en 2015? Ils ont du reste déjà atomisé Belfaux 2-7 dimanche en ouverture de championnat.

L’avis du défenseur Joshua Chappel:

«Notre force sera notre profondeur de banc. De nombreux joueurs peuvent prétendre à une place de titulaire. Les jeunes…