Les températures montent, le niveau de l’eau baisse

La canicule affecte les cours d’eau du canton dont la température ne cesse de grimper, au grand dam des poissons et des pêcheurs. Plusieurs cas de ruisseaux asséchés ont également été constatés dans le canton.

RÉMI ALT

POISSONS. «Et ça risque d’être de plus en plus souvent comme cette année», grince Marius Rime, président de la Société de pêche de la Basse-Gruyère. La canicule ne s’apaise pas et fait souffrir la nature, posant de multiples problèmes aux eaux cantonales. Les poissons et plus généralement la faune aquatique des rivières subissent particulièrement cette période de hautes températures et de sécheresse.

«Les principaux dommages sont liés à la hausse de la température des eaux ainsi qu’à la diminution du débit des rivières», explique Vanina Heinrich, collaboratrice scientifique…