née Gobet

GRUYÈRES

Née le 8 décembre 1927 à l’Immaculée Conception, décédée au temps de l’Assomption, Lucette Despond fut, sa vie entière, traversée et portée par la foi et la vénération à la Vierge Marie.

Fille cadette de Pierre et Marceline Gobet-Pugin, de Sorens, elle passe une partie de son enfance à Epagny, où la famille cousine Castella l’accueille. C’est donc à Gruyères qu’elle fait ses premières classes et sa première communion. Puis, elle rejoint sa famille établie à Avry-devant-Pont. Adolescente, elle travaille un an à Lucerne et apprend la langue. Brillante, curieuse, elle rêve d’enseigner. Mais, esprit d’époque et nécessité financière obligent, elle devient couturière-tailleuse, obtenant un 1er prix d’excellence. Elle joint sa belle voix de soprano au chœur d’Avry-Gumefens…