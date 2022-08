Lucien Favre, cet amoureux du détail

FOOTBALL. Rares sont les coaches suisses à être parvenus à se faire un nom à l’étranger. Lucien Favre, qui affronte Strasbourg dimanche avec Nice, compte parmi ceux-ci et n’a pas à rougir du statut d’entraîneur de légende que lui confère Michael Jahn dans son ouvrage paru au mois de mai aux éditions du Château.

C’est en 2001 dans un bel hôtel genevois que le journaliste allemand a croisé pour la première fois la route du technicien vaudois, alors à la tête du Servette FC. Soit quelques jours avant le succès surprise des Grenat face au Hertha Berlin au troisième tour de la Coupe UEFA. Le premier «coup» de la carrière du natif de Saint-Barthélémy.

Ce n'est que six ans plus tard – et deux titres de champion de Suisse avec Zurich – que Michael Jahn a retrouvé Lucien Favre au… Hertha Berlin.…