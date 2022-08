RTS1, JEUDI, À 21 H 10



A Toulon, Jimmy est retrouvé pendu haut et court dans son resto saloon en tenue de cow-boy. Quelques coup d’œil suffisent à Marianne et Pastor pour démontrer qu’il s’agit d’un meurtre maquillé en suicide et lancer leurs investigations chez les amateurs de danse country et de ranch équestre. Tout le monde semblait adorer Jimmy et pourtant plusieurs personnes sont suspectées: Agnès, avec qui il entretenait une liaison adultère, Efia, jeune serveuse, qui venait de se faire renvoyer et Cédric, alias Buffalo Will, exigeant professeur de danse country et fondateur de la prestigieuse Buffallo Will Academy! ■