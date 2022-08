BULLE

Marie-Rose Rime s’est endormie paisiblement le 2 août au Foyer de Bouleyres dans sa 92e année, entourée de sa famille. La cérémonie du dernier adieu a eu lieu le 5 août en l’église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle.

Marie-Rose naît le 19 mars 1931 dans le foyer de Stéphanie et Calibyte Rime. Entourée de ses deux frères aînés Oscar et Noël, elle passa toute son enfance à Montillon et fit ses classes au Pâquier. Aller à l’école signifiait marcher une heure par trajet, été comme hiver. Une anecdote que Marie-Rose se plaisait à raconter plus tard à ses petits-enfants.

Après une première expérience comme fille de cuisine, Marie-Rose officia comme sommelière à Echarlens. A 19 ans, elle fit la rencontre de Casimir et le couple eut le bonheur d’accueillir trois enfants: Eliane, Jacqueline et…