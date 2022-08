Miriam Morales Fernandez s’impose au Barlatay

TRAIL. Le Trail du Barlatay s’est clôturé samedi à L’Etivaz (VD). Cinq régionaux sont montés sur les podiums. Sur la moyenne distance de 50 kilomètres et 2900 mètres de dénivelé positif, la Bulloise Miriam Morales Fernandez s’est imposée en 7 h 11, soit un quart d’heure de mieux que sa dauphine châteloise Anne Favre. Chez les hommes, Marc Jenny (Pont-la-Ville) et Romain Wicht (Gumefens) ont terminé à égalité en 5 h 52, à 12 minutes du gagnant Runar Saether. Sur l’Ultratrail (104 km, 6400 m D+), Simon Yerly (La Joux) a fini troisième en un peu plus de 15 h, à 26 minutes du vainqueur Thierry Overney.