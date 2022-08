Tribune libre

A propos de la récente Fête nationale à Bulle.

Après deux ans d’interruption dus au confinement et à la pandémie, la célébration de la Fête nationale a repris de plus belle cette année. Félicitations aux autorités communales et aux responsables pour la préparation et l’organisation sur la place St-Denis, autour du bassin d’eau de l’abbé Bovet. Bravo!

Le public de retour a répondu nombreux pour jouir d’un moment de convivialité autour d’une table. La Gruyère de tous les âges était présente. A l’heure de la partie officielle, les animations n’ont pas manqué de faire vibrer la corde patriotique: chanteurs et Chœur des armaillis, lanceur de drapeau et joueurs de cor des Alpes, tous en bredzon, avec discours et hymne national. Seule la symbolique des feux manquait à l’appel,…