Morat va retrouver ses airs classiques

Le festival Murten Classics débute ce dimanche. Jusqu’au 4 septembre, quelque 370 artistes donneront plus de trente concerts.

ÉRIC BULLIARD

Après une annulation et une édition sous certificat Covid, le festival Murten Classics retrouve sa forme traditionnelle: dès dimanche et jusqu’au 4 septembre, une trentaine de concerts et de manifestations se dérouleront dans la cour du château de Morat, cœur de la manifestation, mais aussi à l’église française, à l’église réformée de Meyriez, dans le parc du château de Villars-les-Moines…

Cette édition se place sous le thème de la nuit et met une nouvelle fois l’accent sur la musique suisse. Avec en particulier un programme marquant les 200 ans de la naissance de Joachim Raff. Au XIXe siècle, ce compositeur, qui a été assistant de Franz Liszt,…