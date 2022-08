Mots d’ordre des Vert’libéraux

VOTATIONS FÉDÉRALES

Réunis en assemblée générale le 18 août à Riaz, les Vert’libéraux du canton de Fribourg ont émis leurs mots d’ordre en vue des votations fédérales du 25 septembre. A l’unanimité moins trois abstentions, ils soutiennent l’initiative sur l’élevage intensif, le délai de mise en œuvre fixé à vingt-cinq ans leur paraissant «tenable» pour les exploitations agricoles. Les deux textes sur la réforme de l’AVS et son financement additionnel rencontrent un même soutien, par 25 voix contre une et une abstention. Là encore, le délai de mise en œuvre – dix ans – leur paraît suffisant pour adapter les politiques publiques à l’évolution des formes de travail. Enfin, ils acceptent la suppression de l’impôt anticipé par 20 voix contre trois et quatre abstentions.