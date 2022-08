Ne plus pouvoir faire sans

De mauvaise foi

PAR MICHAEL PERRUCHOUD

Ecrivain et éditeur - www.cousumouche.ch

LES (IN)DISPENSABLES. Beaucoup imaginaient que les Etats-Unis allaient assouplir les règles, que Novak Djokovic pourrait participer à l’US Open, que les lois, les arrangements politiques, feraient un peu de place à l’un des plus grands champions de notre temps.

Le public et les commentateurs se sentent comme désemparés. Comment accepter qu’un champion ne joue pas? La loi du spectacle et celle des audiences imposent si fort la présence des plus grands acteurs que celles-ci relèvent de l’évidence… On a l’impression de ne pas pouvoir faire sans, et l’on oublie que ces castings de rêve à répétition n’ont pas toujours été la norme.

En 1963, quand Rod Laver passe professionnel, il abandonne son droit à disputer des…