Ou magajin avu Kora

Deché-delé

Pê hou tin dè pechintè tsalà, la frètyà, on pou la trovâ din lè grantè churfathè, in vela. Fo dre ke chàbrè pâ mé tan dè piti magajin din lè velâdzo. Lè bin damâdzo, ma on pou rin ratinyi, fô chiêdre.

Din le tin, din mon velâdzo, li avê duvè fretchirè è katro magajin por ouna populachyon d’on bokon mé dè katrothin j’ârmè. A la fretchire d’amon, in dèpye dè cha famiye è dè chon mihyi, Djan Patchi l’avi ouna pachyon. Irè chuti po drèhyi lè tsin. D’ayeu, avu chon frâre François, i èthi minbro fondateu d’la chochyètâ dè drèthâdzo dè tsin dè Bulo.,

Nouthron fretchi Djan, l’avi on tsin ke chapalâvè Kora. Mè rapalo, kan alâvo a l’ékoula, d’avi yu chi Kora avu on bicha din le moua. I alâvé cholè vê Madama Mayâ, avu on biyè dè komichyon è la mounêya ou fon dou cha. I ourâvè la deléje…