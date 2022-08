BULLE

Pierre Louis Joseph Murith est né le 23 novembre 1951 dans la famille de Fernand et Yvette Murith, à la rue Sciobéret 51, à Bulle. Il était le quatrième d’une fratrie de huit enfants. Il accomplit sa scolarité à Bulle, puis fit un apprentissage de mécanicien automobile auprès du garage Schuwey, à La Tour-de-Trême. Apprentissage qu’il réussit brillamment.

De son premier mariage naquit Sébastien. Quelques années plus tard, il rencontra Naïma et l’épousa. De cette union naquit Anthony Samir, qu’il a éduqué et vu grandir. Ils eurent l’occasion de voyager tous les trois en France, en Italie et à plusieurs reprises en Espagne pour rejoindre le Maroc en bateau, afin de retrouver leurs proches à Meknès.

Pierre Louis Joseph partageait sa passion sportive de hockeyeur, son savoir-faire et sa…