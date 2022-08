Pierre Monnard, CHÂTEL-SAINT-DENIS

Pierre Monnard est décédé le 12 juillet. Une cérémonie a eu lieu en l’église de Châtel-St-Denis le 18 juillet.

Né le 27 mars 1927, Pierrot était le benjamin d’une famille de cinq enfants. Il est resté fidèle à sa commune natale, qui l’a vu grandir et s’épanouir. C’est là qu’avec Lucia, son épouse, il fonda une famille qui compte aujourd’hui deux enfants, quatre petitsenfants et deux arrière-petitsenfants.

Tout jeune, il se réjouissait de la montée à l’alpage où il gardait chèvres et génisses durant l’été. L’hiver, il faisait du ski. Passionné de sport, il pratiquait également la gym et la lutte. Bien des années plus tard, il s’illustra lors des championnats suisses des cheminots.

C’est cependant sur la route qu’il passait la plus grande partie de son temps. A 18 ans, il avait déjà son…