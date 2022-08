Programme gentil, comme sait faire la RTS

Mes chats, ma télé et moi

Depuis vendredi, la télévision romande propose la saison 2 de Bon débarras! dans laquelle des artisans, bricoleurs ou artistes donnent une deuxième vie à des objets destinés à la casse. Ce premier épisode avait lieu à Attalens. Un programme sympa, mais où il manque un brin de «dramaturgie à la française».

RECYCLAGE. A la télévision, certains programmes ne fonctionnent que sur la crétinerie des candidates et des candidats, que les producteurs ont un plaisir presque sadique à mettre en scène. Cela vaut bien sûr pour tout ce qui est téléréalité, mais aussi pour les «débats» racoleurs de Touche pas à mon poste et une partie des jeux de TF1. M6, de son côté, exploite la candeur, la misère, et parfois juste l’envie de «passer à la télé» de candidats sans en avoir l’air.…