Que souhaite Groupe E?

Tribune libre

A propos du risque de pénurie énergétique.

Par deux articles distincts, La Gruyère du 20 août m’amène à ce questionnement: quelle est la priorité de Groupe E?

Le premier article nous apprend que des coupures d’électricité pourraient intervenir et que le prix du kWh va prendre l’ascenseur. Jusque-là, je peux comprendre qu’il va falloir régulièrement emprunter les escaliers.

Le second article nous informe sur le soutien financier de plus de 100 000 francs de la part de Groupe E à Gruyères-Moléson-Vudalla SA pour la réalisation d’un nouveau télésiège au Moléson. A partir de là, j’avoue ne plus comprendre. Pourquoi se priver du plaisir de gravir les pentes verdoyantes à vélo ou celles enneigées à peaux de phoque, plutôt que de dépenser des millions pour dénaturer la…