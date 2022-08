Quelque 100 000 francs pour trois projets de recherche interdisciplinaires

HAUTES ÉCOLES. L’événement «Pas de barrière», organisé en avril dernier par la Chambre de commerce et d’industrie (CCIF) et les hautes écoles fribourgeoises, débouche sur du concret. Selon un communiqué, 100 000 francs ont été attribués à trois projets de recherche interdisciplinaire. Les entreprises se sont associées aux hautes écoles pour proposer des idées innovantes. Les chercheurs vont notamment étudier un système intégré de transformation des biodéchets en énergie et en engrais qui permettrait de rendre les fermes agricoles autonomes énergétiquement.