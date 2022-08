née Grandjean

BROC

Régina Niquille-Grandjean s’est endormie paisiblement le 4 août, dans sa 92e année, au Foyer de la Rose des Vents, entourée de sa famille et du personnel soignant. Un dernier hommage lui a été rendu lundi en l’église St-Othmar de Broc.

Régina naît le 25 septembre 1930 à Bulle, dans une petite maison qui se trouve encore aujourd’hui à la rue Victor-Tissot. Elle vécut modestement, mais heureuse, avec ses parents Marie et Alfonse Grandjean et ses deux frères et quatre sœurs. La famille n’hésitait pas à se déplacer à pied jusqu’à Moléson pour assister à la messe, bien que l’église se trouvât à deux pas de chez elle. L’amour pour la montagne gagna ainsi Régina dès l’enfance et ne la quitta plus jamais. A 9 ans, elle atteignit même en cachette le Vanil-Noir, accompagnée de…