Répétition générale réussie

LUTTE SUISSE. Johann Borcard tient une forme redoutable. Il l’a encore montré dimanche en enlevant une couronne à la Fête alpestre du Schwägalp (rang 4a, 57,00 points). C’est la cinquième distinction du lutteur de Villars-sous-Mont cette saison et la trentième de sa carrière. En Appenzell, Johann Borcard a même terminé la journée invaincu, contraignant au nul les couronnés fédéraux Martin Roth et le lauréat de l’événement, Samuel Giger (58,75). «J’espérais vraiment une couronne. Je ne m’attendais toutefois pas forcément à lutter comme ça, glisse le Gruérien de 28 ans. J’ai largement dominé mes quatre passes gagnées, sans me faire peur. Contre Roth, je pense d’ailleurs que je pouvais m’imposer.»

Bonne réaction

Face à Sa muel Giger, Johann Borcard estime s’en être très bien sorti. «Je…