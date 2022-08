Rappel des règles lors de la canicule

MétéoSuisse a émis un nouvel avis de canicule depuis mercredi jusqu’à vendredi pour le canton de Fribourg. La Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) et le Service du médecin cantonal (SMC) ont rappelé dans un communiqué les comportements à adopter. Lors de forte chaleur, il est important de boire suffisamment d’eau et d’éviter les boissons alcoolisées, contenant de la caféine, très sucrées ou très fraîches. Chez soi, il convient de bien aérer les pièces le matin, puis de baisser les stores ou les volets et de fermer les fenêtres pendant les heures les plus chaudes de la journée. Autres recommandations: porter des habits légers et clairs, ne laisser personne ni aucun animal dans un véhicule fermé et contacter régulièrement les personnes âgées ou isolées. En cas de coup de…