Sale temps pour la planète

Somme, un littoral en mouvement

La baie de Somme est l’une des baies les plus spectaculaires d’Europe. Mais, avec le dérèglement climatique, les tempêtes se multiplient. Les experts tirent la sonnette d’alarme et incitent à faire reculer les propriétés les plus à risque. A chaque tempête, les dégâts sur la roche s’amplifient, menaçant ce havre de paix. Les paysages des bas champs, eux non plus, n’échappent pas aux colères de l’océan. Ce mince cordon dunaire, constamment malmené par la houle et le vent, ne résisterait plus sans la consolidation de la digue. Aujourd’hui, les autorités envisagent de nouvelles stratégies pour préserver cet environnement exceptionnel. ■