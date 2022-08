Succès pour le festival Au pays des enfants

CHÂTEAU-D’ŒX. De la météo radieuse à la fréquentation en hausse, les organisateurs du 10e festival Au Pays des enfants tirent un bilan «des plus positifs» de la manifestation. Le festival, organisé à Château-d’Œx de mercredi à dimanche dernier, a proposé des activités toutes les 15 minutes. Pas moins de dix représentations par jour étaient offertes aux festivaliers, «sans compter les artistes et compagnies se produisant en salle à des tarifs familiaux». Après deux années de report en raison du Covid, les organisateurs affichent «un large sourire» et donnent déjà rendez-vous pour la 11e édition qui se tiendra du 26 au 30 juillet 2023.