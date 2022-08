36,9° - OBÉSITÉ: UN GROS PROBLÈME. On le sait peu, mais la Suisse a un des taux de personnes en surpoids ou souffrant d’obésité parmi les plus hauts au monde. Et tout laisse penser que la pandémie ne va pas améliorer la situation. Pourtant, les personnes concernées doivent encore se battre pour se faire accepter et avoir accès à des traitements.

Mercredi, à 20 h 10, sur RTS1