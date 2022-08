DOC À LA UNE - US: VICTIMES PAR BALLE. 318 personnes en moyenne se font tirer dessus chaque jour aux États-Unis. Ce documentaire plonge au cœur d’un service d’urgences à Philadelphie et montre ce qui se passe réellement lorsque quelqu’un se fait tirer dessus. L’hôpital et ses médecins ne se contentent pas de traiter les patients, mais vont plus loin pour prévenir la violence armée. Mercredi, à 22 h 10, sur RTS1