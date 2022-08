Taux de chômage identique à juin

CANTON. De même qu’au mois de juin, le taux de chômage dans le canton de Fribourg s’établit à 2,1% en juillet. «L’effectif des chômeurs s’élève à 3644 personnes, soit 49 de plus qu’en juin 2022 et 1216 de moins qu’en juillet 2021», a communiqué le Service public de l’emploi (SPE). En Gruyère, le taux augmente de 0,1 point par rapport à juin, se fixant ainsi à 2%. A l’inverse, en Glâne et en Veveyse, il diminue de 0,1 point pour s’établir à 2,2%. Le taux de demandeurs d’emploi fribourgeois baisse lui aussi de 0,1 point pour s’établir à 4,1%.

Le SPE note également que la météo «chaude et ensoleillée de juillet» a dopé le secteur de l’hôtellerie-restauration. Il s’agit de l’un des principaux domaines dans lesquels le nombre de chômeurs a diminué. A noter que le marché du travail fribourgeois…