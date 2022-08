RTS1, JEUDI, À 20 H 10



Tueur et somnambule, une affaire à dormir debout

En Suisse, 20% des enfants et 3% des adultes sont somnambules. Et s’il était possible de commettre un crime, en plein somnambulisme, sans le savoir? C’est ce qu’a défendu en justice Randy Herman, un Américain de 24 ans, qui a tué sa colocataire et amie d’enfance à coups de couteau. Somnambule, il ne se souvient de rien et plaide son innocence, devant les juges, avocats, médecins et experts. Vont-ils le croire? ■