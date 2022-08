Tout s’est effondré en quelques minutes

La 46e Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres s’est terminée dimanche à Pratteln (BL). A 25 ans, le Lucernois Joel Wicki est ont été éliminés le samedi, comme le Rochois Quentin Hayoz (club de la Haute-Sarine). Johann Borcard, qui échoue à 0,50 point, et devenu roi 2022. Du Club des lutteurs de la Gruyère, les novices Loïc Pasquier et Paul Tornare, ainsi que le Veveysan Etienne Ducrest Benjamin Gapany, blessé, ont loupé la couronne de très peu. Ces six athlètes sont déjà tournés vers la prochaine édition de Glaris 2025.

VALENTIN THIÉRY

LUTTE SUISSE. Maudite septième passe. Dimanche après-midi, l’avant-dernier duel de la fête fédérale a coûté cher aux régionaux Johann Borcard et Benjamin Gapany. Une nulle au goût très amer pour le premier. Une défaite et une vilaine blessure…