Tribune libre

Arrosages aberrants

A propos de l’utilisation de l’eau par les communes.

Depuis bientôt trois semaines, les alpages de nos Préalpes sont ravitaillés en eau, à grands frais pour les propriétaires, par des hélicoptères de Swiss Helicopter. L’armée a pris le relais avec l’argent de nos impôts. Là où la coupe déborde, c’est quand on voit des communes, toujours avec l’argent de nos impôts, entre autres Bulle, qui arrosent les terrains de football, les terrains de tennis ou la place d’équitation par centaines, voire milliers de litres d’eau par jour au plus fort des canicules. Il y a vraiment de quoi se poser des questions.

Les privés ne sont pas en reste. Là aussi, l’arrosage des gazons au plus fort de la journée et le nettoyage de terrasses avec des Kärchers me font dire que l’on ne prend…