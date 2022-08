Un bisse en guise d’hommage

Pour clore notre série estivale autour des vertiges, direction Savièse et son bisse du Torrent-Neuf. Construit vers 1430, cet aqueduc impressionnant d’audace a été utilisé jusqu’en 1935, avant d’être remplacé par un tunnel. Une association a rouvert l’itinéraire à partir de 2009. Il permet de s’offrir quelques sensations à moindre effort et, surtout, d’apprécier l’habileté des constructeurs de l’époque.

ÉRIC BULLIARD

C’est «un ouvrage extraordinaire qui sent encore la sueur de nos pères, qui est encore trempé de leurs larmes de dépit, qui rayonne encore de la joie fière de ceux qui ont vaincu les forces terribles de la nature», écrivait le Journal et feuille d’avis du Valais en 1966. Le bisse de Savièse (ou du Torrent-Neuf) était alors abandonné depuis plus de trente ans. «Il déroule ses…