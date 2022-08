Un nouveau festival de cirque

Aléas vit sa première édition au parc de la Poya, à Fribourg. Sur trois scènes, dans et autour de la Tour vagabonde, ce festival est dédié au cirque et au théâtre physique.

Le dossier de presse l’annonce comme «l’événement le plus ambitieux jamais organisé par la Tour vagabonde». Depuis hier et jusqu’à samedi, le parc de la Poya, à Fribourg, accueille Aléas, première édition du «festival de cirque contemporain et théâtre physique».

Au total, une vingtaine de représentations sont prévues sur trois scènes. A la Tour vagabonde elle-même s’ajoutent en effet un chapiteau ainsi que des spectacles en plein air, dans le parc. Venus de Suisse et d’Europe, une soixantaine d’artistes proposent des créations ou des adaptations en fonction du site. «Entre acrobatie, musique, texte et objets, ce…