Un succès pour l’Estivale open air

ESTAVAYER-LE-LAC. L’Estivale open air a visé grand pour sa 30e édition. En proposant un programme varié, le festival a accueilli plus de 31 000 spectateurs. Avec tous les billets vendus pour les soirées du jeudi et du vendredi, l’Estivale open air 2022 est une réussite du point de vue de ses organisateurs. Bigflo et Oli, Vianney ou encore Eddy de Pretto étaient en tête d’affiche. Parmi les nouveautés, une scène directement sur le lac a été ouverte aux festivaliers. Le jeune rappeur fribourgeois Pablo a eu l’occasion d’y présenter son nouveau projet, Plus beau.

Soirée rap poivrée

Malgré le contentement du public et des organisateurs, un incident est venu perturber la soirée rap du vendredi soir. Durant le concert du Français Niska, un membre de l’équipe de sécurité de l’artiste a fait…