Un Tourain a disparu

Jean-François B., né le 13 janvier 1975 a disparu de son domicile de la Tour-de-Trême le 29 juin dernier, a communiqué la police cantonale. L'homme mesure 180 cm et est de corpulence moyenne. Ses yeux sont bruns et ses cheveux dégarnis châtains. Il porte un sac en bandoulière noire et s'exprime en français et un peu en allemand.

Tout renseignement est à communiquer à la police cantonale de Fribourg au 026 304 17 17 ou au poste de police le plus proche.