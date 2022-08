Une étape pour les randonneurs et les cyclistes à Estavannens

Christelle et Marc Slinger ont ouvert la boutique-café Etape à Estavannens il y a environ deux mois. Un petit coin tranquille, entouré de montagnes où il est possible de faire une pause lors de ses tours à vélo ou à pied. Rencontre.

MARIUS KAMM

COMMERCE. «Cela faisait dix ans qu’on rêvait d’ouvrir notre propre boutique», racontent Christelle et Marc Slinger, des étoiles dans les yeux. Depuis deux mois, ils ont élaboré leur concept qui mélange boutique, café «de haute qualité» et lieu de rassemblement pour toutes et tous à Estavannens.

L’aventure Etape a débuté en novembre 2021, mais l’idée germait depuis longtemps dans la tête du couple. «C’est un rêve qui a évolué au fil du temps. Au début, nous voulions juste faire un coffee-shop par exemple», explique Marc Slinger.

Nouveauté en…