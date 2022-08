VTT. Maxime L’Homme n’a pas fait le déplacement aux Gets pour rien vendredi. Dans la station fran- çaise, le Vuadensois de 19 ans a pris la treizième place des championnats du monde de VTT e-bike. Précédant de trente secondes sur la ligne d’arrivée un certain… Peter Sagan. «Ce n’est pas un gars qui se laisse faire et c’est quelque chose que je vais pouvoir ajouter à mon C.V., rigole-t-il. C’est fou d’avoir eu la chance de me mesurer à ce coureur.»

La performance est d’autant plus belle que Maxime L’Homme n’a eu que quatre jours pour s’habituer à sa monture électrique. «C’est une discipline assez inhabituelle pour moi, confirme le spécialiste de cross-country. J’ai décidé de m’y inscrire, car je sentais qu’une sélection en U23 serait difficile à obtenir.»

Une averse et deux chutes

Avec…