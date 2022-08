Une campagne de vidéos pour la biodiversité

FRIBOURG

Le Conseil d’Etat a mis en consultation publique une stratégie cantonale biodiversité (SCB) depuis plus d’un mois. Afin de sensibiliser le public, il lance une campagne de vidéos explicatives sur différentes thématiques: les gravières, les milieux agricoles, la biodiversité dans les communes, les sources naturelles et les talus routiers et/ou ferroviaires. Dans un communiqué, le Conseil d’Etat a annoncé que la campagne avait démarré hier avec une première vidéo sur le sujet de la conservation des espèces dans les gravières. Pour rappel, la mise en œuvre de la SCB démarrera en 2023 et s’étendra jusqu’en 2028. Lien vers la vidéo: www.fr.ch/energie-agricultureet-environnement/faune-et-biodiversité/str...