Une coalition manifeste contre la réforme proposée

AVS 21. La coalition regroupant plusieurs organisations syndicales, associations et partis politiques s’est réunie samedi matin devant Fribourg-Centre, à Fribourg, pour y effectuer une action contre la réforme AVS 21, qui sera soumise au peuple le 25 septembre. Dans un communiqué, le Collectif grève féministe, l’Union syndicale fribourgeoise, Syna, les Femmes socialistes, le Parti socialiste Fribourg, Unia, le SSP, les jeunes Verts, les Verts, SolidaritéS et les jeunes PoP indiquent les raisons de leur opposition. «Travailler une année de plus équivaut à moins de moyens pour les futures rentières. Les femmes perdraient 7 milliards et subiraient une baisse annuelle de rente d’environ 1200 francs.» Autre argument: «Les femmes touchent déjà un tiers de moins à la retraite que les hommes,…