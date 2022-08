Une grosse arnaque?

A propos de l’engagement des forces de gauche et de la votation sur AVS 21.

Pas d’élections en vue. Une bonne raison pour parler sereinement, lucidement… d’élections, et en allant à l’essentiel. Lors d’élections, les candidat·e·s peuvent apparaître plus ou moins sympathiques parce qu’on les connaît plus ou moins bien. Mais ils figurent aussi sur la liste d’un parti. Et les partis défendent des idées bien précises. On le voit clairement à ce que leurs élu·e·s votent dans les parlements. Et c’est bien là que réside «l’essentiel» évoqué plus haut.

Regardons cela de plus près. Aujourd’hui, qui conteste la nécessité de nos assurances sociales? Qui dit que l’AVS et l’AI ne servent à rien ou vont trop loin? Qui prétend la même chose de l’assurance chômage? De l’assurance maternité? Du congé de…