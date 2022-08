Une opposition à la construction des 14 chalets

LES PACCOTS. Mise à l’enquête le 22 juillet, la construction de 14 chalets sur la route des Joncs aux Paccots (en bas du ski lift des Joncs) a suscité une opposition selon la commune de Châtel-Saint-Denis. Responsable du service des constructions, Alexandre Gonçalves explique qu’elle provient d’un propriétaire voisin. Ce dernier estime que le projet ne correspond pas au milieu bâti, garni de chalets individuels, et non groupés comme les habitations à construire. Pour rappel, ces logements formeront deux groupes de cinq chalets contigus et un de quatre. L’opposant évoque également un souci de terrassement et de protection des arbres. Comme il s’agit d’une procédure ordinaire, la commune peut organiser, si elle le désire, une séance de conciliation. «Par son volume, ce projet a intéressé…